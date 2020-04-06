Россия возобновила поставки нефти на НПЗ Беларуси по трубопроводу

Об этом сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Подтверждаю, что поставки нефти на белорусские НПЗ начались согласно оформленным маршрутным поручениям", – сказал Тищенко.

Какие компании будут поставлять нефть в Беларусь в апреле, в концерне не уточнили.

По данным источников Reuters, речь идет о российских компаниях "Роснефть", "Газпромнефть" и "Лукойл", которые оформили к поставке на НПЗ Беларуси в апреле около 0,6 миллиона тонн нефти Urals.

Эти компании приостановили поставки нефти в Беларусь с начала 2020 года на фоне разногласий относительно цен на сырье, а единственными поставщиками были компании группы "Сaфмар" Михаила Гуцериева. Пока, по данным источников агентства, "Русснефть" и "Нефтиса", входящие в группу "Сафмар", на Беларусь нефть не оформляют.

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Как сообщалось, ранее в "Белнефтехиме" заявляли, что в апреле запланирована поставка на белорусские НПЗ (ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ) из РФ до 2 млн тонн нефти.

В госконцерне подчеркивали, что на момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель. Вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.

При этом Беларусь также планирует продолжить в апреле поставки нефти через Украину.

Напомним, Москва и Минск с конца прошлого года не могли договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ.

Согласно межправительственному соглашению от 2017 года, до 2024 года Россия должна поставлять Белоруссии 24 млн тонн нефти в год, то есть по 2 млн тонн нефти в месяц. Однако российско-белорусский контракт на поставки нефти истек 1 января, и стороны не договорились о новом соглашении.