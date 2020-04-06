"Укрспирт" впервые поставил сырье для производства антисептиков

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта" сообщает БизнесЦензор.

"Это стало возможным благодаря введенной процедуре изготовления сырья для антисептиков на базе заводов ГП "Укрспирт", которая была принята парламентом и подписана президентом", - сообщает ГП.

По словам и. о. председателя "Укрспирта" Сергея Блескуна, ранее ГП не производило сырье для антисептиков.

"Законодатели утвердили такое нововведение на прошлой неделе в рамках борьбы с коронавируса. За короткий срок мы поставили уже около 300 тысяч литров дезинфицирующего средства производителям антисептиков. Сейчас у нас подписаны соответствующие договоры с 32 украинскими компаниями", - сказал он.

"Укрспирт" отгрузил 300 тыс. л дезинфицирующего средства таким компаниям: ООО "МДМ", ООО "Аква Косметикс Груп", ООО "БКХИМ", ООО "Адвент Инвест", ООО "Экоплант" ЧП "Альянс Краси", ЧП "Фармстандарт", ООО "Астра-Косметик", ООО "Вин Стрим", ООО "Дифрано Юнион"