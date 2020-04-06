Саудовская Аравия обвинила Россию в фальсификации фактов о срыве сделки ОПЕК+

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан ибн Абдалла, передает БизнесЦензор со ссылкой на государственное саудовское информагентство САН.

"Глава МИД подтвердил, что данная информация полностью далека от правды, а также то, что не Королевство вышло из соглашения, а именно Россия вышла из соглашения. В то время как Королевство и 22 другие страны пытались убедить Россию сделать дальнейшие сокращения и продлить соглашение, но Россия не согласилась", – сказано в сообщении.

Министр иностранных дел добавил, что Королевство стремится к большему сокращению и достижению рыночного баланса, что отвечает интересам производителей сланцевой нефти, вопреки тому, что было опубликовано Россией.

"В свете этого министр выразил удивление по поводу фальсификации фактов и надежду на то, что Россия примет правильные решения на срочном совещании, к которому Королевство призвало страны ОПЕК+ и группу других стран, в целях достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на нефтяных рынках", – подчеркивается в сообщении саудовского агентства.

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В свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз ибн Салман ибн Абдель Азиз назвал неправдой аналогичное заявление министра энергетики РФ Александра Новака.

"Принц Абдель Азиз ибн Салман подчеркнул, что это заявление является неправильным и противоречит правде в целом, а также в его деталях… Королевство приложило большие усилия со странами ОПЕК + для сокращения присутствия на рынке нефти профицита, связанного с низким ростом мировой экономики, но это предложение Королевства, одобренное 22 странами, не было, к сожалению, поддержано российской стороной", – сказано в сообщении.

Министр энергетики добавил, что Королевство все еще приветствует всех тех, кто хочет найти решения проблем нефтяного рынка, поэтому оно призвало провести срочное заседание стран-участниц сделки ОПЕК+ и группы других стран.

Ранее российский президент Владимир Путин обвинил в обвале цен на нефть выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, сообщается на сайте Кремля. По его словам, в начале марта Россия предлагала продлить сделку ОПЕК+, однако, к сожалению, ситуация Саудовская Аравия это предложение не поддержала.

Как сообщалось, после этих заявлений стало известно, что запланированная на 6 апреля встреча стран ОПЕК+ в формате видеоконференции перенесена на 9 апреля.

Напомним, в начале марта Россияотказалась поддержать предложение организации стран-экспортеров нефти ОПЕК дополнительно сократить добычу из-за вспышки коронавируса, а также продлить действующее ограничение добычи после 1 апреля.

В результате к 1 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $25,83 за баррель.

Квартальное нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю: цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.