Кабмин оставил 19 работающих пунктов пропуска через границу (обновлено)

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, с 00:00 вторника, 7 апреля, временно закрывается еще 115 пунктов пропуска, а в 28 пунктах пропуска прекращается пешеходное сообщение, передает БизнесЦензор.

"С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом", – сказано в сообщении.

При этом со вторника в связи с ограничениями, ни один пункт пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, работать не будет.

Перечень оставшихся открытыми пунктов пропуска через границу обнародован на сайте Таможенной службы.

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В МВД также напомнили, что уже закрыты пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

Исключение ограничительных мер могут приниматься для эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.