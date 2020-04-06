Таможенная служба обнаружила риск утечки информации из системы таможенного оформления (обновлено)

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы по итогам IT-аудита, начатого в сентябре 2019 года, передает БизнесЦензор.

"Недавно завершенный аудит показал, к сожалению, что среди прочего: существуют риски утечки информации и несанкционированного доступа к ней (собственно, данные Таможни почти открыто продаются на пиратских сайтах). Среди главных причин – некоторые особенности архитектуры и отсутствие комплексной системы защиты информации (КСЗИ) в Автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006", включая полноценной технической документацией к ней. Иными словами, нет гарантии, что главная программа, в которой осуществляются таможенные формальности, является безопасной и надежной", – сказано в сообщении.

В связи с этим Таможенная служба открыла дисциплинарное производство.

"На протяжении 14 лет – со времени введения в эксплуатацию "Инспектора-2006" – Гостаможслужба (в том числе ГФС, от которой новая таможня получила в наследство автоматизированную систему таможенного оформления) нарушала требования закона "О защите информации в информационно-телекомуникационных системах", в том числе на протяжении 10 лет – закона "О защите персональных данных". Оба закона обязывают органы госвласти осуществлять обработку информации в информационно-телекоммуникационных системах с применением КСЗИ и подтвержденным Госспецсвязи соответствием", – пояснили в ведомстве.

Чтобы определить возможные нарушения со стороны сотрудников Гостаможслужбы и/или ГФС ведомство возбудило дисциплинарное производство в отношении ответственных за это направление разработки и сопровождение программного обеспечения.

"На данный момент ведется внутреннее расследование", – указала Гостаможня.