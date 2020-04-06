Украина должна ответить на введение Турцией карантина для украинских водителей, – Криклий

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Тяжелый дополнительный вызов в условиях противодействия коронавирусу, ведь решение Турецкой Республики о введении ограничительных мер было принято без предупреждения. Грузовые перевозки напрямую не запрещены, однако, Турцией введен карантин для водителей на 14 суток", – сказал министр.

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Криклий уточнил, что грузовики, движение которых было заблокировано, завершают пересечение границы Болгарии и Турции, пересечение происходит в порядке очереди, большинство транспортных средств пересекли границу и имеют возможность закончить перевозки.

Первоначально осуществляют оформление транспортных средств, которые загружены до 21 марта. Проблема с блокировкой грузовиков решалась Министерством инфраструктуры с участием МИД.