Покупателем арестованных акций "Проминвестбанка" стал американский инвестфонд VR Capital (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно определению суда, опубликованному в Едином госреестре судебных решений, 4 марта ЗАО "Альтана Капитал" по поручению ООО "ФК "Фортифай" на торгах ПФТС приобрело 99,7726% акций ПИБа, а 6 марта был заключен договор купли-продажи ценных бумаг.

В дальнейшем компания "Фортифай" выплатила полную стоимость ценных бумах (268 млн 709,961 тыс. грн) в рамках исполнения требований регламента биржевых торгов, говорится в определении.

Вместе с тем, арест на акции ПИБа, наложенный постановлением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года, не позволил завершить процедуру принудительной продажи арестованного имущества, а именно провести перевод указанных ценных бумаг со счета владельца на счет компании "Фортифай".

В связи с этим 23 марта покупатель подал ходатайство в Киевский апелляционный суд об отмене мер обеспечения иска по данному делу в части наложения ареста на простые именные акции ПИБа, которое было отклонено, говорится в материалах суда.

В частности, адвокаты связанных с Коломойским компаний отмечали, что ФК "Фортифай" не является ни участником дела, ни стороной, ни третьим лицом, в связи с этим не имеет права обращаться с ходатайством. Кроме того, один из истцов – ООО "Крым Дивелопмент" заявлял, что торги были проведены таким образом, что потенциальные покупатели не смогли принять в них участие, "в результате чего пакет акций был продан по цене, которая почти в два раза меньше его оценочной рыночной стоимости".

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, размер уставного капитала фирмы – 5,05 млн грн. Компания была зарегистрирована в реестре в июне 2019 года.

Собственниками финансовой компании "Фортифай" до февраля 2020 года были Александр Камышин и Николай Нестеренко. В феврале новым собственником стал Сергей Фаткуллин из Одессы.

В марте издание StockWorld собощало, что реальным покупателем Проминвестбанка тсал американский инвестфонд VR Capital.

Как сообщалось, первые торги по продаже акций ПИБа, запланированные на 28 августа 2019 года (стартовая цена пакета – 532,099 млн грн), и последующие не состоялись из-за отсутствия покупателей, а аукцион 11 февраля, на котором начальная цена была снижена до 266,049 млн грн, был заблокирован в судебном порядке.

Вместе с тем, 99,7726% акций ПИБа были проданы 4 марта на торгах ПФТС за 268,71 млн грн, при этом объявление об аукционе на сайте биржи обнародовано не было.

Нацбанк Украины 6 марта заявлял, что не согласовывал приобретение существенного участия в банке.

Ранее, 2 марта, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил принудительную продажу акций ПИБа, отклонив апелляцию Министерства юстиции Украины на аналогичное решение, принятое арбитражем 28 августа 2019 года.

ПАО "Проминвестбанк" было создано в 1992 году. ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, ему принадлежит 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие дочернего банка он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (36,932 млрд грн) Проминвестбанк занимал 12-е место среди 75 действовавших банков.