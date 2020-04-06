БизнесЦензор

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06.04.20 10:18

Норвегия может остановить добычу нефти впервые за 18 лет

Норвегия рассматривает вариант сокращения добычи нефти, сообщила министр нефти и энергетики Тина Бру. Власти пойдут на эту меру, если большинство нефтедобывающих компаний на это согласятся. Норвегия не сокращала добычу с 2002 года.

флаг,норвегия

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Мы ведем диалог с заинтересованными сторонами, включая другие нефтедобывающие страны… Если большая часть нефтедобывающих компаний согласится значительно сократить добычу, Норвегия рассмотрит возможность одностороннего сокращения", — сказала Бру.

Норвегия не участвует в соглашениях по сокращению добычи нефти. 9 апреля должны пройти переговоры по сделке ОПЕК+. Норвегия неоднократно отказывалась от приглашения для участия во встречах. Будет ли страна вести переговоры на этот раз, министр не уточнила.

Норвегия — крупнейший производитель нефти в Западной Европе. Входит в топ-7 крупнейших экспортеров нефти.

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