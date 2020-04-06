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06.04.20 09:56

Аэропорт "Львов" запустил программу международных грузоперевозок

Международный аэропорт "Львов" запустил программу международных грузоперевозок.

львов,аэропорт

Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает БизнесЦензор.

Первый рейс по маршруту "Львов - Рига – Львов" состоялся 3 апреля.

"Груз компании "Укрпошта" перевозят самолетом Ан-26 с регистрационным номером UR-CSK украинской транспортной авиакомпании "Элерон", - сообщает аэропорт.

"В прошлом году перевозки осуществлялись по маршруту Киев - Львов - Киев, Львов - Днепр – Львов. Пора расширять горизонты. Вскоре ждем еще больше новых международных направлений", - говорится в сообщении международного аэропорта "Львов".

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