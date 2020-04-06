Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт нефти в США

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

В пятницу Трамп встречался с представителями нефтедобывающих компаний, ряд которых – в первую очередь разрабатывающие месторождения сланцевой нефти – были вынуждены приостановить работу из-за резкого падения цен, из-за которого её добыча стала нерентабельной.

В то же время представители нефтеперерабатывающего бизнеса написали Трампу письмо с просьбой не вводить пошлины, поскольку их введение приведёт помимо прочего к росту цен на бензин. США импортируют нефть как из Саудовской Аравии, так и из России.

Ранее в субботу было объявлено о том, что конференция представителей стран – экспортёров нефти, запланированная на 6 апреля, переносится. Как сообщает Reuters, заседание, которое планируется в формате видеоконференции из-за пандемии, пройдёт, возможно, 8 или 9 апреля. Причина отсрочки объясняется спором между Москвой и Эр-Риядом, которые взаимно возлагают друг на друга ответственность за падение цен на нефть, отмечает агентство. На проведении конференции настаивал Трамп, который заявил на днях о необходимости срочно стабилизировать мировой рынок нефти.

В субботу Трамп выразил надежду на то, что Россия и Саудовская Аравия – ведущая сила в организации ОПЕК – договорятся. "Иначе они уничтожат сами себя, если не договорятся", – подчеркнул президент США.