В Киеве могут запретить движение частных авто, – Кличко

Об этом Кличко сообщил в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

"Если мы увидим кратное увеличение числа инфицированных, чтобы инфекционного взрыва не было, где могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей, мы однозначно будем принимать более жесткие правила и может быть прекращено вообще передвижение улицами нашего города частным транспортом", – сказал Кличко.

Кличко добавил, что рассчитывает на благоприятное развитие события, но считает, что необходимо предусмотреть все возможные варианты, чтобы не повторять ошибок, допущенных в других странах, в том числе в Италии, Испании и США.