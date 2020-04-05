Венгрия создает фонд на $4 миллиарда для перезапуска экономики

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Reuters, передает БизнесЦензор.

Власти Венгрии обнародовали еще несколько мер для увеличения доходов госбюджета - они введут новые налоги и сократят финансирование партий.

В частности, в Венгрии появятся налоги для розничных сетей и банков. Планируется, что местные ритейлеры заплатят около $106 млн, а банки - примерно $162 млн. Также в госбюджет перечислят еще $100 млн налога на транспортные средства, который уплачивается муниципалитетам автовладельцами.

Финансирование политических партий в Венгрии будет сокращено примерно на 50%, благодаря чему бюджет сэкономит около $3,5 млн, рассказал Гергели Гульяс, глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он заявил, что разработанные меры на общую сумму 18-20% ВВП будут окончательно утверждены в начале следующей недели. Благодаря этому плану по противодействию экономическим последствиям пандемии в начале лета работники сектора здравоохранения получат бонус около $1,5 тыс., пишет AP.