В Киеве вводят новые карантинные ограничения, – КГГА

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

"С понедельника, 6 апреля, в столице, как и в других городах Украины, начнут действовать новые ограничения, утвержденные постановлением правительства №211. Также городские власти утвердили новый перечень мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой коронавирусной болезни COVID-19. Большинство ограничений могут казаться неудобными, но сейчас речь идет о здоровье и жизни тысяч киевлян. И это тот момент, когда все зависит от каждого из нас. Поэтому будем сознательными и ответственными", - сказано в сообщении.

В частности, новая редакция распоряжения установила особые условия въезда и выезда из города для граждан и транспортных средств, утвержденные требования к качеству реализации продуктов питания и продовольственной торговли, в том числе в магазинах на автозаправках, и введеные ограничительные мероприятия для населения.

Кроме того, распоряжение установило особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических мер для учебных заведений и общежитий учебных заведений, для транспортных предприятий, для предприятий торговли хозяйственными товарами (средствами гигиены) - независимо от их подчинения и формы собственности. А также для работников предприятий по обслуживанию жилищного фонд, предприятий, учреждений и организаций, для которых невозможно перейти на дистанционный режим работы, для временных сооружений (малых архитектурных форм), в которых осуществляется торговля продовольственными и/или непродовольственными без приготовления и/или потребления пищи и напитков.

Документ также временно приостановит деятельность некоторых субъектов хозяйствования (с полным перечнем можно ознакомиться в документе).