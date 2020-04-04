БизнесЦензор

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04.04.20 14:19

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Пандемия COVID-19 окажет на мировую экономику гораздо большее влияние, чем оказал финансовый кризис 2007-2008 годов, заявила Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

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Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Она добавила, что возглавляемая ею организация готова распечатать "военный триллион долларов" - специальный резерв МВФ, предназначенный для использования в военное время.

"Никогда прежде в истории МВФ мы не наблюдали остановку мировой экономики", подчеркнула глава МВФ. "Мы вступили в рецессию", заявила Георгиева.

Подобно тому, как смертельная болезнь поражает ослабленных людей, так экономический кризис поражает и ослабленные экономики, сказала Кристалина Георгиева.

"У нас есть $1 триллион (€930 миллиардов) в резервном фонде на случай войны. И мы полны решимости использовать из него столько, сколько необходимо для защиты экономики от ударов этого кризиса". Глава МВФ признала, что более 90 государств уже обратились в Фонд за срочной помощью.

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