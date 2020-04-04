БизнесЦензор

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04.04.20 12:10

В Черновицкой области вводится максимальное ограничение перемещения людей

В Черновицкой области с 13.00 субботы, 4 апреля, до 6.00 понедельника, 6 апреля, вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

коронавирус

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"С 13:00 субботы (4 апреля), до 6:00 понедельника (6 апреля) в Черновицкой области вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей", – сообщил он.

Осачук попросил всех жителей области к 13:00 приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток.

"Призываем оставаться дома и не покидать свои дома до 6:00 понедельника (6 апреля)", – призвал чиновник.

Как сообщалось, по состоянию на утро 3 апреля на Буковине зафиксирован 171 случай коронавируса. В медицинских учреждениях области находится 101 пациент, из них у 48 человек подтвержден коронавирус, остальные имеют подозрение.

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