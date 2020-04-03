Нацбанк настойчиво рекомендовал банкам отложить выплату дивидендов до осени

Об этом говорится в письме, которое Национальный банк разослал финансовым учреждениям, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Национальный банк, как и другие ведущие центральные банки стран мира, считает крайне необходимым сохранение банками капитала для поддержания экономики на фоне распространения экономических проблем, обусловленных пандемией коронавирусной болезни COVID-19", – отмечается в сообщении.

Нацбанк констатирует, что разворачивающийся сейчас в реальной жизни кризис во многих отношениях похож на неблагоприятный экономический сценарий, который Национальный банк использовал для стресс-тестирования банков в последние годы.

"Национальный банк считает, что в течение следующих шести месяцев банки должны сохранять существенный запас капитала для поглощения возможных убытков. Также финучреждения должны сохранять запас капитала для поддержания кредитной деятельности – многие предприятия будут иметь повышенную потребность в оборотных средствах как в период карантина, так и после него", – подчеркивается в сообщении.

Банкам также рекомендовано сосредоточить внимание на обеспечении достаточной капитализации, необходимой для покрытия всех имеющихся и будущих существенных рисков.

НБУ напоминает, что после отсрочки внедрения требований о формировании буферов капитала обязательными для выполнения банками в части требований к капиталу остаются только минимальные нормативы достаточности и регулятивного капитала (Н3 на уровне 7% и Н2 на уровне 10%). При этом действующее законодательство запрещает банкам выплачивать или распределять капитал в любой форме, если это приведет к нарушению соответствующих нормативов Н2 и Н3.

"Сегодня украинские банки являются достаточно капитализированными и ликвидными. Они готовы поддержать украинскую экономику в это кризисное время. Поэтому мы надеемся, что менеджмент и акционеры финансовых учреждений присоединятся к коллективным усилиям по противодействию распространению пандемии COVID-19 и временно воздержатся от распределения доходов. Это позволит повысить способность банков к поглощению убытков и продолжить кредитование населения, МСБ и крупного бизнеса во время кризиса", – отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Национальный банк ожидает, что в течение следующих шести месяцев можно будет достаточно точно оценить влияние экономического кризиса на финансовые показатели банков и уровень достаточности капитала. Поэтому в октябре после повторной оценки ситуации Национальный банк определится с целесообразностью сохранения рекомендации о временном воздержании от распределения дивидендов.

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Как сообщалось, ранее ряд банков сообщил о возможности выплаты значительных дивидендов по итогам 2019 года, в частности ПУМБ и "Ситибанк" – по 2 млрд грн.

Нацбанк в середине марта уже предлагал банкам воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов минимум до июля текущего года, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.