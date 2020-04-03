Кабмин снял запрет на продажу и аренду автомобилей во время карантина

Соответствующие изменения в постановление № 211 правительство утвердило 2 апреля своим постановлением №255, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, постановлением разрешена деятельность по сертификации и испытанию транспорта.

Как сообщалось, ранее 26 марта правительство также сняло запрет на деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Постановление вступает в силу после опубликования в газете "Урядовый курьер" или "Голос Украины".

Как сообщалось, после введения карантина автосалоны перешли в режим работы онлайн с возможностью заказа и адресной доставки автомобилей. Если в первую неделю карантина продажи авто выросли на 74% к докарантинной, то во вторую неделю уже сократились на 48% к первой.