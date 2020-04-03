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03.04.20 19:07

Минфин и Национальный банк будут проводить еженедельные консультации, – Марченко

Министерство финансов и Национальный банк Украины договорились проводить еженедельные консультации.

Минфин и Национальный банк будут проводить еженедельные консультации, – Марченко

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы активно кооперируемся с Национальным банком. Договорились, что каждую неделю проводим с ними совместный колл", – сказал Марченко. 

Он добавил, что в консультациях принимают все заместители министра финансов.

Как сообщалось, на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, Верховная Рада назначила Сергея Марченко министром финансов, а Максима Степанова – министром здравоохранения, уволив с этих должностей Игоря Уманского и Илью Емца после неполного месяца работы.

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