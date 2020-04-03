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03.04.20 18:40

Закон о земле пытаются заблокировать через Окружной админсуд Киева

Окружной административный суд Киева просят запретить подписывать и публиковать закон о рынке земли.

Закон о земле пытаются заблокировать через Окружной админсуд Киева

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение суда, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в Окружной админсуд Киева поступило соответствующее заявление об обеспечении иска до подачи искового заявления.

"Истец, в частности, просит ОАСК в порядке обеспечения иска запретить председателю Верховной Рады и любому из отдельных депутатов и работников аппарата парламента совершать любые направленные на подписание закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", принятого 31 марта, его направления на подпись президенту и дальнейшее официальное опубликование закона", - отмечается в сообщении.

Сейчас Окружной административный суд города Киева решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

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