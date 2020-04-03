Оптовые цены на дизтопливо упали до трехлетнего минимума

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

По данным агентства, на отдельных базисах цены опустились ниже 15 грн/л. Так, Кременчугский НПЗ "Укртатнафты" за неделю снизил цены дизтоплива на отгрузки с завода сразу на 1,4 грн или на 9% – до 14,40 грн/л. По такой же цене 3 апреля предлагались автопартии со нефтебазы в Пролесках (Киевская область).

С нефтебаз в Коростене (Житомирская обл.) операторы озвучивали цену на уровне 15,80 грн/л, но реальные отгрузки, по словам представителей компаний-покупателей, осуществлялись по 15,10 грн/л.

Компания "Анвитрейд" – оператор отгрузок на трубопроводном терминале в Новограде-Волынском, со 2 апреля продажи с этого базиса приостановила. По информации контрагентов компании, трейдер начнет отгрузки по формульным контрактам с понедельника, 6 апреля. Расчетная цена с учетом премии и ставки пошлины, по их утверждению, составит 13,60–13,75 грн/л.

В Харьковской области цены на ресурс производства компании "Лукойл" 3 апреля по долгосрочным контрактам опустились до 14 грн/л, по утверждению покупателей.

В столичном регионе средняя цена за неделю снизилась на 1,1 грн/л — с 16,50 грн/л до 15,40 грн/л.

Цены в портах с начала недели снизились в среднем на 0,9-1 грн за литр. Так, "Укртатнафта" 3 апреля предлагала турецкое дизтопливо с отгрузкой из Одессы по 14,70 грн/л, такую же цену в Николаеве заявляли торговые компании группы "Трейд Коммодити", а Orange Oil с резервуаров порта "Пивденный" предлагала топливо по 14,80 грн/л.

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В течение марта средняя мелкооптовая цена дизтоплива снизилась на 13% (на 2,40 грн/л) – с 18,95 до 16,60 грн/л. С начала апреля цена еще упала на 6% (на 1 грн/л), до 15,60 грн/л.

По словам трейдеров, из-за резкого снижения спроса, в частности, в розничном сегменте на 30-40%, рынок столкнулся с риском профицита. Эти опасения также усиливаются ожиданиями увеличения поставок из Беларуси, которая близка к возобновлению полноценных поставок сырья из России.

Также в апреле ожидается рост поставок по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс" и рост объемов переработки на Кременчугским НПЗ, который в конце марта разгрузил в Одессе сразу два танкера со 160 тыс. тонн нефти.