Спрос на валюту вернулся на уровень до введения карантина, – НБУ

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"В начале карантина спрос на валюту вырос более чем вдвое. Поэтому Национальный банк участвовал в торгах и сглаживал колебания курса, чтобы нервозность не росла. Сейчас спрос вернулся к уровню перед карантином. И НБУ уже не продает валюту, а также покупает ее в резервы", – подчеркнул Чурий.

По данным НБУ, сейчас в условиях карантинных ограничений работает около 75% отделений банков и 95% банкоматов.

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"Банки уже постепенно вводят кредитные каникулы для клиентов, как это рекомендовал НБУ. Прежде всего – для граждан и малого и среднего бизнеса. Каникулы для небольшого бизнеса уже объявило около 10 крупных украинских банка. Для розничных заемщиков – несколько меньше", – отметил Чурий.

По словам замглавы НБУ, банки предлагают гражданам различные подходы к кредитным каникулам, включая каникулы по уплате тела кредита, отсрочку и по процентам, и по телу, а также реструктуризацию задолженности на более длительное время.