Нацбанк ужесточил требования к обращению с наличными для инкассаторских компаний

Соответствующее постановление правления НБУ №43 от 31 марта вступит в силу с 1 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"То есть инкассаторские компании будут осуществлять взаимодействие с Национальным банком Украины, другими банками и клиентами банков по правилам работы с наличными, действующих для банков", – пояснили в НБУ.

Ожидается, что такое решение будет способствовать дальнейшему переходу к делегированной модели организации наличного обращения в Украине.

"Это позволит урегулировать деятельность инкассаторских компаний на рынке наличного обращения, а также повысить качество наличности национальной валюты в обращении", – считают в НБУ.

В частности, инкассаторская компания будет обязана:

обеспечивать обработки наличности в специально оборудованном помещении инкассаторской компании;

осуществлять контроль за платежностью и подлинностью банкнот и монет с использованием соответствующего оборудования (приборов) во время приема и обработки наличности;

определять платежеспособность банкнот и монет.

Кроме того, Национальный банк усовершенствовал последовательность сдачи наличности национальной валюты, включая обязательный вывоз не пригодных к обращению банкнот и монет в уполномоченные банки или в Национальный банк.