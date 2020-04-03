БизнесЦензор

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03.04.20 16:38

Нацбанк укрепил курс гривни к доллару и евро

Национальный банк установил на понедельник, 6 апреля, курс гривни на уровне 27,373 грн/$, укрепив его на 19 копеек.

Нацбанк укрепил курс гривни к доллару и евро

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 52 копейки – до 29,56 грн за евро.

В пятницу Нацбанк еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке.

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Как сообщалось, накануне, 1 апреля, Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке.

В вторник, 31 марта, НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $64 млн.

В понедельник, 30 марта, не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке.

Ранее, на неделе с 23 по 27 марта Национальный банк продал на межбанковском рынке $76,8 млн, тогда как на неделе с 15 по 20 марта продажа валюты превышала $1 миллиард.

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