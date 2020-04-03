БизнесЦензор

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03.04.20 16:20

Минфин расширил перечень банков для выплат пенсий и зарплат бюджетникам

В обновленный список банков, через которые может осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений, вошли 43 финучреждения, тогда как на конец 2019 года в нем было 38 банков.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В обновленный перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, вошли:

Как сообщалось, в декабре 2019 года Кабмин отменил конкурс среди банков и предоставил право выплачивать пенсии, пособие и зарплату бюджетникам на основании только информации НБУ, что к банку в течение последних 6 месяцев не применялись ограничения, приостановление или прекращение осуществления отдельных видов операций, а также не применялись санкции стран Организации экономического сотрудничества и развития или ЕС.

До этого в перечне уполномоченных на выплаты бюджетникам было 38 банков.

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