Фонд соцстрахования заявил о готовности к запуску электронного реестра больничных

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Фонда, передает БизнесЦензор.

"Фонд соцстрахования Украины совместно с Пенсионным фондом выполнили все необходимые действия по запуску электронного реестра листков нетрудоспособности", - сказано в сообщении.

В частности, уже утвержден протокол об информационном взаимодействии между Пенсионным фондом и ФССУ по ведению электронного реестра листков нетрудоспособности и предоставлению информации из него.

Помимо того, осуществлен тестовый обмен информацией об электронных листках нетрудоспособности.

Пенсионный фонд создал электронные кабинеты учреждений здравоохранения (врачей), страхователей (работодателей) и застрахованных лиц.

Реестр состоит из записей о временной нетрудоспособности, создаваемых автоматически программными средствами на основании полученной информации.

Каждая запись включает сведения о временно трудоспособного человека, уникальный номер случае нетрудоспособности, номер, дату (время) регистрации медицинского заключения в электронной системе здравоохранения, причину и период нетрудоспособности, предназначенный режим лечения, сведения о враче, учреждение здравоохранения и прочее.