БизнесЦензор

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03.04.20 14:59

"Укрпошта" предлагает доставку выплат и товаров на дом

"Укрпошта" во время карантина стабильно работает и предлагает обновленные услуги. Почтальоны доставляют пенсии, соцвыплаты, лекарства, продуктовые товары на дом.

"Укрпошта" предлагает доставку выплат и товаров на дом

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"Укрпошта" делает все, чтобы люди почтенного возраста меньше подвергались опасности заболевания коронавируомс, чтобы наши родные оставались дома", - подчеркнул Криклий.

Так, в "Укрпоште" можно адресно доставить через почтальона или воспользоваться онлайн услугами:

Чтобы заказать услуги не выходя из дома, нужно только знать почтальона, которвй обслуживает ваш дом. Для этого можно заполнить короткую онлайн-форму bit.ly/lystonosha или позвонить в еонтакт-центр 0800300545 и набрать цифру 9.

Пользователи интернета могут воспользоваться основными услугами через смартфон или компьютер на сайте компании или в мобильном приложении.

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