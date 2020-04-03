"Укрпошта" предлагает доставку выплат и товаров на дом

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"Укрпошта" делает все, чтобы люди почтенного возраста меньше подвергались опасности заболевания коронавируомс, чтобы наши родные оставались дома", - подчеркнул Криклий.

Так, в "Укрпоште" можно адресно доставить через почтальона или воспользоваться онлайн услугами:

получить пенсию и социальные выплаты,

оплатить коммунальные платежи,

заказать лекарства,

оформить онлайн-подписку,

получить почтовый перевод "С карты домой",

заказать продукты и другие товары широкого потребления,

купить товары из интернет-магазинов.

Чтобы заказать услуги не выходя из дома, нужно только знать почтальона, которвй обслуживает ваш дом. Для этого можно заполнить короткую онлайн-форму bit.ly/lystonosha или позвонить в еонтакт-центр 0800300545 и набрать цифру 9.

Пользователи интернета могут воспользоваться основными услугами через смартфон или компьютер на сайте компании или в мобильном приложении.