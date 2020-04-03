Минэнерго РФ признало падение экспортных цен на российскую нефть до отрицательных значений

Об этом министр энергетики РФ Александр Новак заявил в интервью пропагандистскому каналу "Россия 24", передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Это временное явление, поскольку у нас с запозданием идет расчет экспортной пошлины на нефть... Безусловно, ситуация изменится как только пройдет некоторый период, это издержки расчетов", – сказал Новак.

Министр еще раз повторил, что нефть РФ конкурентоспосона из-за развитой инфраструктуры и низкой себестоимости добычи.

"Конечно, мы видим, что с учетом падения цены эффективность продаж гораздо ниже, чем в прошлом году, тем не менее, рынок волатилен, надо к этому относиться спокойно", – сказал Новак.

По его словам, себестоимость производства нефти в РФ варьируется от $3 за баррель на зрелых месторождениях с развитой инфраструктурой до $20 за баррель на новых месторождениях.

Читайте также: Беларусь начала подписывать контракты на поставки российской нефти по $4 за баррель

Как сообщалось, по подсчетам ценовых агентств, беспрецедентное падение мировых цен на нефть привело к тому, что формульные цены на российскую нефть в конце марта опустились до отрицательных значений.

В частности, котировка Argus fip Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1 007 руб./т (fip Нижневартовск), а во вторник, 31 марта, – минус 1 200 руб./т (fip Нижневартовск).

Напомним, в начале марта Россияотказалась поддержать предложение организации стран-экспортеров нефти ОПЕК дополнительно сократить добычу из-за вспышки коронавируса, а также продлить действующее ограничение добычи после 1 апреля.

В результате к 1 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $25,83 за баррель.

Квартальное нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю: цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.