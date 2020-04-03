Кабмин обязал поставлять газ на ТЭС Ахметова по ценам для населения

Как передает БизнесЦензор, соответствующая норма предусмотрена в обнародованном на официальном правительственном портале постановлении Кабмина №255 от 2 апреля.

Документом изложена обновленная редакция мер, осуществляемых с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

В частности, перечень запретов дополнен новым пунктом, согласно которому поставщикам природного газа запрещено прекращать или ограничивать поставки газа производителям тепловой и электрической энергии, независимо от формы собственности.

При этом установлено, что на период установления карантина НАК "Нафтогаз Украины" обязано на условиях Положения о возложении специальных обязанностей заключить договор поставки газа с производителем тепловой и электрической энергии независимо от формы собственности, который обратился с таким предложением.

При этом Кабмин обязал "Нафтогаз" осуществлять поставки газа производителям тепловой и электрической энергии независимо от состояния выполнения условий по расчетам.

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Как сообщалось, ранее компания "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова перестала оплачивать газ, который отбирает для производства тепла и электроэнергии на Луганской ТЭС, используя для несанкционированного отбора топлива решение суда.

По данным "Оператора ГТС Украины", за период с 1 февраля объем неуплаченного отбора газа в денежном эквиваленте уже достиг 318 млн грн. Еще 707 млн грн компания Ахметова должна НАК "Нафтогаз Украины" за поставки газа в 2019 году.

"Оператор ГТС Украины" подчеркивал, что основной объем газа Луганская ТЭС использует для производства электрической энергии, которая затем продается по рыночным ценам, а не тепла.

Еще в августе 2019 года Кабинет министров по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности принимал решение возложить на НАК "Нафтогаз Украины" публичные специальные обязательства (ПСО) по поставке газа на Луганскую ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") по специально сниженной цене.

В НАК "Нафтогаз Украины" оценивали убытки от такого решения Кабмина в сумму от 120 до 350 млн грн в месяц. Тогда премьер-министр Владимир Гройсман по итогам совещания с руководством Минэнерго и представителем президента Андреем Герусом объявил об отмене решения о льготном тарифе для Луганской ТЭС.

Как пояснял министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, Россия заблокировала поставки угля с российских шахт ДТЭК на Луганскую ТЭС и непринятие решения о снижении цен на газ для этого предприятия ставит под угрозу электроснабжение в Луганской области.

Напомним, в энергохолдинге ДТЭК Рината Ахметова до лета 2019 года работал действующий премьер-министр Денис Шмыгаль.