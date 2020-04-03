БизнесЦензор

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03.04.20 14:32

Кабмин обязал поставлять газ на ТЭС Ахметова по ценам для населения

Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" поставлять газ по ценам, установленным для нужд населения, для производства электроэнергии на ТЭС.

Кабмин обязал поставлять газ на ТЭС Ахметова по ценам для населения

Как передает БизнесЦензор, соответствующая норма предусмотрена в обнародованном на официальном правительственном портале постановлении Кабмина №255 от 2 апреля.

Документом изложена обновленная редакция мер, осуществляемых с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

В частности, перечень запретов дополнен новым пунктом, согласно которому поставщикам природного газа запрещено прекращать или ограничивать поставки газа производителям тепловой и электрической энергии, независимо от формы собственности.

При этом установлено, что на период установления карантина НАК "Нафтогаз Украины" обязано на условиях Положения о возложении специальных обязанностей заключить договор поставки газа с производителем тепловой и электрической энергии независимо от формы собственности, который обратился с таким предложением.

При этом Кабмин обязал "Нафтогаз" осуществлять поставки газа производителям тепловой и электрической энергии независимо от состояния выполнения условий по расчетам.

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Как сообщалось, ранее компания "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова перестала оплачивать газ, который отбирает для производства тепла и электроэнергии на Луганской ТЭС, используя для несанкционированного отбора топлива решение суда.

По данным "Оператора ГТС Украины", за период с 1 февраля объем неуплаченного отбора газа в денежном эквиваленте уже достиг 318 млн грн. Еще 707 млн грн компания Ахметова должна НАК "Нафтогаз Украины" за поставки газа в 2019 году.

"Оператор ГТС Украины" подчеркивал, что основной объем газа Луганская ТЭС использует для производства электрической энергии, которая затем продается по рыночным ценам, а не тепла.

Еще в августе 2019 года Кабинет министров по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности принимал решение возложить на НАК "Нафтогаз Украины" публичные специальные обязательства (ПСО) по поставке газа на Луганскую ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") по специально сниженной цене. 

В НАК "Нафтогаз Украины" оценивали убытки от такого решения Кабмина в сумму от 120 до 350 млн грн в месяц. Тогда премьер-министр Владимир Гройсман по итогам совещания с руководством Минэнерго и представителем президента Андреем Герусом объявил об отмене решения о льготном тарифе для Луганской ТЭС.

Как пояснял министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, Россия заблокировала поставки угля с российских шахт ДТЭК на Луганскую ТЭС и непринятие решения о снижении цен на газ для этого предприятия ставит под угрозу электроснабжение в Луганской области.

Напомним, в энергохолдинге ДТЭК Рината Ахметова до лета 2019 года работал действующий премьер-министр Денис Шмыгаль.

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