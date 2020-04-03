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03.04.20 13:46

Запрет на выход без маски и перемещение группой более 2 человек начнет действовать 6 апреля. ИНФОГРАФИКА

Запрет на пребывания в общественных местах без маски и на перемещение группой более чем два человека в Украине будет действовать с 6 апреля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Запрет на выход без маски и перемещение группой более 2 человек начнет действовать 6 апреля. ИНФОГРАФИКА

Об этом Шмыгаль сообщает в своем телеграм-канале, передает БизнесЦензор.

Кабинет министров уже опубликовал на своем сайте соответствующее постановление № 255.

Запрет на пребывание в общественных местах без маски и на перемещение группой в количестве более двух человек будет действовать с 6 апреля. В то же время маски разрешено изготовлять самостоятельно.

Правительство также ввело запрет на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, пребывание в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет без сопровождения родителей, посещение учреждений, которые предоставляют паллиативную помощь, социальную защиту и социальные услуги.

Также Кабмин запретил пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, а также самовольно оставлять места обсервации.Запрет на выход без маски и перемещение группой более 2 человек начнет действовать 6 апреля 01

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