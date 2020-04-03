БизнесЦензор

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03.04.20 14:06

Нацкомиссия поручила организовать мобильные пункты сбора платежей за электроэнергию (обновлено)

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разработала рекомендации для участников рынка электроэнергии на время карантина.

Нацкомиссия поручила организовать мобильные пункты сбора платежей за электроэнергию (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект решения НКРЭКУ планирует утвердить на заседании 8 апреля.

Как отмечается в документе, ряд поставщиков универсальных услуг сообщили регулятору, что в связи с введением ограничений и запретов на время карантина, ожидается снижение поступлений денежных средств от физических лиц за потребленную электрическую энергию, удельный вес которых в общем объеме поставок электрической энергии обществ составляет 65% - 80%.

В связи с этим регулятор по просьбе компаний-поставщиков электроэнергии поручил оператору системы передачи НЭК "Укрэнерго" не применять к поставщикам универсальных услуг штрафных и иных санкций за несвоевременную и/или неполную оплату услуг, а также запретил объявлять таким поставщикам "преддефолтное" и/или "дефолтное" состояние в течение действия карантина.

Операторам систем распределения в свою очередь поручено отложить работы по присоединению к электросетям, если они должны проводиться в людных местах на время карантина.

Поставщикам универсальных услуг в свою очередь поручено "организовать работу передвижных пунктов приема платежей от потребителей в населенных пунктах, с которыми остановлены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении", а также провести соответствующую разъяснительную работу для всех категорий потребителей о возможности осуществления оплаты за электроэнергию онлайн.

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НКРЭКУ также рекомендовала в течение периода ограничения не применять санкции по договорам купли-продажи электрической энергии, произведенной генерирующими установками частных домохозяйств.

Участникам рынка в своих заявках на балансирующую электроэнергию рекомендовано указывать цену, не превышающую 105% от ограничения цены на РДН на этот расчетный период.

"Потребителям – принимать исчерпывающие меры по оплате электрической энергии и других услуг, полученных на рынке электрической энергии в соответствии с договорами. В случае технической или экономической невозможности осуществления оплаты, которая возникла в связи с действием карантина и ограничительных мер, сообщать (с предоставлением соответствующего обоснования) об этом поставщику, и с целью предупреждения немедленного отключения, после окончания периода действия карантина, инициировать заключение графика погашения задолженности", – сказано в проекте решения НКРЭКУ.

Напомним, ранее Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

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