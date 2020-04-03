Беларусь начала подписывать контракты на поставки российской нефти по $4 за баррель

Об этом сообщили в пресс-службе госконцерна "Белнефтехим", передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Вчера белорусские НПЗ начали контрактовать объемы поставок нефти от нефтяных компаний на апрель. Всего, согласно поступающим от ресурсодержателей коммерческим предложениям, запланирована поставка сырья в объеме до 2 млн тонн", – сообщили в пресс-службе.

В госконцерне подчеркнули, что на момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель. Вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.

В пресс-службе "Белнефтехима" отметили, что в комментариях сторон в этой части нет противоречий ни по цене, ни по объемам поставок, ни по премии российским нефтяным компаниям. Как ранее заявляли в Минфине РФ, они смогут заняться межбюджетными расчетами только после подписания контрактов.

Как сообщалось, Беларусь также планирует продолжить в апреле поставки нефти через Украину.

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Напомним, Москва и Минск с конца прошлого года не могли договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ.

Согласно межправительственному соглашению от 2017 года, до 2024 года Россия должна поставлять Белоруссии 24 млн тонн нефти в год, то есть по 2 млн тонн нефти в месяц. Однако российско-белорусский контракт на поставки нефти истек 1 января, и стороны пока не договорились о новом соглашении.

В январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

В начале марта "Укртранснафта" возобновила перекачку нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" на НПЗ Беларуси впервые с 2011 года.

В концерне "Белнефтехим" заявили о планах поставить через украинские порты в марте 250 тыс. тонн нефти по договору с азербайджанской Socar. Ранее Беларусь уже начала поставлять российскую нефть танкерами через Литву.