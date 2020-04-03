Власти Черновицкой области закрыли регион на въезд и выезд

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Со вчерашнего дня установлены санитарно-карантинные посты, поэтому необходимо это учитывать при планировании передвижения в Черновицкой области", – отметил Ляшко.

Как уточнили в пресс-службе Черновицкой ОГА, с 00:00 3 апреля в области начинает действовать особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств.

Так, на въезде и выезде с территории Черновицкой области будет установлено 5 карантинных КПП вблизи стационарных дорожных полицейских станций: с. Звенячин Заставнивского района, с. Атаки Хотинского, с. Оршивци Кицманского района, г. Вижница и г Новоднестровск.

Посты начнут действовать с 12:00 3 апреля. С этого момента любой пассажирский транспорт перестанут пропускать.

Разрешен будет въезд и выезд только для грузовых автомобилей (перевозящих продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию), транзитных транспортных средств (без права остановки и стоянки на территории области), транспортных средств предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области, транспортных средств сельскохозяйственного назначения, транспортных средств жителей области, которые возвращаются к месту постоянного проживания.

В Черновицкой области 2 апреля официально подтвердили еще 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общая численность больных на Буковине составляет 171 человек.