Нацбанк не планирует увеличивать портфель ОВГЗ

Об этом Чурий заявил на пресс-конференции, сообщает БизнесЦензор.

"Мы на сегодня не планируем покупать ОВГЗ в портфель. На сегодня портфель ОВГЗ Национального банка достаточно значительный. Он составляет более, чем 300 млрд долларов. Каждый год министерство финансов совершает погашение портфеля НБУ на приблизительно 12 миллиардов гривен. Мы на сегодня не планируем увеличение нашего портфеля", – сказал Чурий.

Как писал БизнесЦензор, Совет Национального банка решил исключить внесенный в 2018 году в Стратегию монетарной политики НБУ запрет на на покупку государственных ценных бумаг и проведение операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов, а также отказаться от установления верхней границы объема госбумаг в портфеле центробанка.

Как сообщалось, ранее правление Нацбанка неоднократно заявляло об отсутствии планов возвращаться к практике покупки ОВГЗ у банков, которая может быть элементом скрытого финансирования дефицита госбюджета.

"Нацбанку запрещено покупать ОВГЗ на первичном рынке законом про Нацбанк, также запрещено финансировать бюджет в любом виде, поэтому сегодня мы такие возможности не рассматриваем", – сказал 12 марта зампред НБУ Олег Чурий.

Такую же позицию правление НБУ подтвердило на онлайн-встрече с Европейской бизнес-ассоциацией 1 апреля.