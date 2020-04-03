Украина может получить $165 миллионов от ООН для борьбы с коронавирусом

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого Плана в сумме предусмотренных 165 миллионов долларов США", – отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает Глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию COVID-19 и благодаря которому наше государство сможет получить финансовую поддержку.

Собеседники также обсудили возможности оказания помощи Украиной в борьбе с пандемией.

"Просим оказать содействие в привлечении возможностей ВОЗ для координации сотрудничества украинских специалистов-вирусологов, которые работают над вакциной против коронавируса, с иностранными партнерами для консолидации соответствующих международных усилий", – сказал Зеленский.

Зеленский привлек внимание Генерального секретаря ООН к попыткам использования кризиса с коронавирусом в политических целях, когда прослеживаются попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к необходимым мерам для борьбы с коронавирусом.

"Санкции являются важным инструментом именно для восстановления уважения к международному праву и никоим образом не ослабляют возможностей отдельных государств защищать своих граждан от COVID-19", – сказал Зеленский.