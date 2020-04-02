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02.04.20 19:18

СЕТАМ выставил на продажу недостроенный ТРЦ "Троицкий" в Киеве за 177 миллионов

ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции выставило на продажу через электронный аукцион OpenMarket арестованный объект незавершенного строительства - торгово-развлекательный центр "Троицкий" около НСК "Олимпийский" в Киеве за 177 млн грн.

СЕТАМ выставил на продажу недостроенный ТРЦ "Троицкий" в Киеве за 177 миллионов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

Аукцион состоится 23 апреля 2020 года. Готовность объекта составляет 10%, на участке выкопан и укреплен котлован.

Проект строительства ТРЦ "Троицкий" был утвержден в 2002 году компанией ООО "Юджин" (Киев), входящей в группу компаний "Смарт-холдинг" Вадима Новинского. В феврале 2008 года компания подписала Меморандум о демонтаже объекта незавершенного строительства перед НСК "Олимпийский" из-за подготовки стадиона к проведению футбольного чемпионата Евро-2012.

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