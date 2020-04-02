"Укрэксимбанк" отсудил у сестры Лагуна три квартиры и землю в Киевской области

Об этом свидетельствует решение Верховного Суда от 20 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Как отмечает издание, в августе 2019 года Верховный Суд также отказался удовлетворить кассационную жалобу ООО "Крем-1", совладелицей которого также является Антонина Лагун, и подтвердил решения нижестоящих инстанций о взыскании с компании в пользу "Укрэксимбанка" земельных участков под застройку площадью 28,45 га в Киевской области (с. Белогородка) в счет погашения долга ООО "Марилькомфрукт".

Напомним, в декабре 2019 года Верховный Суд открыл кассационное производство по жалобе Николая Лагуна решения судов, которыми был удовлетворен иск "Укрэксимбанка" и решено взыскать с Лагуна как поручителя задолженность в размере $38,3 млн и 19,3 млн грн. В качестве третьего лица в этом споре фигурирует ООО "Марилькомфрукт" (прежнее название – ООО "Агроновоком").

Эта компания (заемщик "Укрэксимбанка") была признана банкротом постановлением Хозяйственного суда Николаевской области от 24 мая 2016 года.

Постановлением этого же суда был утвержден реестр требований кредиторов ООО "Марилькомфрукт" с требованиями "Укрэксимбанка" на 1,32 млрд грн (из них 1,15 млрд грн – требования четвертой очереди; 173 млн грн – требования шестой очереди).

В судебных материалах со ссылкой на данные ликвидатора ООО "Марилькомфрукт" указывалось на уменьшение балансовой размера оборотных активов компании с 581,6 млн грн на конец 2014 года до 6 тыс. грн по состоянию на февраль 2016 года. Причем, как отмечал суд, ликвидатор "не предоставил никаких доказательств установления причин такого уменьшения более чем на полмиллиарда гривен активов должника".

ООО "Марилькомфрукт" (ООО "Агроновоком") фигурировало крайней мере в двух уголовных производствах – о выведени рефинансирования из "Дельта Банка" Николая Лагуна на 4,1 млрд грн и о возможном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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Как сообщалось, Верховный Суд также рассматривает кассационную жалобу Фонда гарантирования на решения судов низших инстанций, которыми был оставлен без рассмотрения иск Фонда к Лагуну и другим бывшим руководителям "Дельта Банка" о возмещении ущерба на сумму 19,83 млрд грн.

Ранее Хозсуд Киева в рамках этого дела указывал, что Фонд должен пытаться взыскать возможный причиненный бывшим руководством банка ущерб по каждому отдельному кредитному договору, а не солидарно.

В свою очередь Фонд гарантирования отмечал, что "нарушение правил объединения исковых требований является основанием для возвращения искового заявления еще на этапе решения вопроса об открытии производства, однако суд первой инстанции не только открыл производство, но и провел четыре подготовительных заседания, и только после этого внезапно пришел выводу об оставлении иска без рассмотрения".