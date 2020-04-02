Зеленский обсудил с главой Европейского Совета 500 миллионов евро для Украины

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский поблагодарил собеседника за поддержку, которую ЕС предоставляет Украине, и отметил ее важность для сохранения макроэкономической стабильности и продвижения дальнейших реформ в государстве, передает БизнесЦензор.

"Состоялся обмен мнениями относительно дальнейших шагов в контексте завершения реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине и перспектив продолжения сотрудничества с Европейским Союзом с учетом кризисных обстоятельств, вызванных пандемией", – отмечается в сообщении.

При этом президент Европейского Совета положительно отметил недавнее принятие украинским парламентом законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности.

"Наш парламент, несмотря на пандемию коронавируса и заражение болезнью нескольких народных депутатов, все-таки заседал до поздней ночи, чтобы проголосовать необходимые законы, в частности земельную реформу. Ничего не меняется, мы продолжаем наш курс", – заверил Зеленский.

Президент Украины также отметил важность скоординированных усилий для преодоления пандемии, решения гуманитарных вопросов, с которыми сталкиваются граждане Украины и ЕС, а также сохранения беспрепятственного движения товаров через границы.

"Полностью поддерживаю вашу позицию по сохранению "зеленых" коридоров для товаров. Мы должны сделать все возможное для поддержки наших экономик", – отметил Зеленский.

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Как сообщалось, Минфин расчитывает, что Украина получит макрофинансовую помощь в размере 500 миллионов евро от Европейского союза после достижения договоренностей о новой программе сотрудничества с МВФ.

Напомним, представители Украины и ЕС еще в сентябре 2018 года подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на 1 млрд евро и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в 1 млрд евроразделена на два равных транша.

Первый транш объемом 500 млн евро Европейская комиссия перечислила Украине в декабре 2018 года.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за нарушения страной согласованных условий.