Путин объявил о продлении выходных в России до 30 апреля из-за коронавируса (обновлено)

Об этом российский президент заявил в своем телеобращении, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Если обстановка позволит — скорректируем объявленный период нерабочих дней в сторону его сокращения", – сказал Путин.

При этом Путин заявил, что местные власти получат дополнительные полномочия в части установления профилактических мер: принимать решение об остановке деятельности организаций, а также устанавливать особый порядок передвижения граждан и транспорта.

Как и прежде, будут работать медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, непрерывно действующие организации, организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации, неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, банки.

Как сообщалось, в предыдущий раз Путин выступил с телеобращением 25 марта. В выступлении, посвященном борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, российский президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

Предприятия в такие дни должны были сохранить зарплату сотрудникам, нерабочие дни не включаются в период отпуска.

При этом целый ряд категорий работников домой не отпустили, а значительная часть организаций продолжила работу в удаленном режиме. По данным сервиса HeadHunter, опубликованным 30 марта, на этой неделе продолжили работу 64% россиян. Остальные не будут делать этого по разным причинам – кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то сократили из-за кризиса.

1 апреля Путин признал, что ситуация с распространением в России COVID-19 "усложняется".

2 апреля российский штаб по борьбе с инфекцией объявил, что в стране выявлен еще 771 случай заражения.