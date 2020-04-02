Уволенный министр финансов оценил потери госбюджета из-за махинаций с НДС в 5 миллиардов в месяц

Об этом Уманский заявил в интервью Lb.ua, передает БизнесЦензор.

По словам экс-чиновника, он неоднократно требовал от премьер-министра Дениса Шмыгаля сменить руководство Таможенной и Налоговой служб.

"У нас неоднократно были разговоры на эту тему. Я прихожу к нему, показываю: "Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только "скрутки" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет". Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС!", – заявил Уманский.

"Я не могу их уволить, могу только сделать представление – увольняет-то Кабмин. Но премьер против. Мол, не надо этого делать, они завалят нам квартал… Следующий аргумент: "Давай предложения кого будем назначать". Во-первых, назначают вследствие конкурса, а во-вторых, есть действующие замы, и их можно назначить и.о – пальцем просто "ткнуть", простите. Сразу для всей системы пройдет чёткий, жесткий сигнал: все начало меняться", – добавил экс-министр.

Уманский также обвинил главу правительства в затягивании с назначением заместителей министра финансов.

"У нас конфликтов не было изначально. Я выстраивал концепцию преодоления кризиса, все было нормально. Но при этом наш уважаемый премьер-министр не дает мне назначить замов. Кризис, коронавирус, но от них требуют полную процедуру спецпроверки", – сказал Уманский.

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Бывший чиновник также раскритиковал процесс обсуждения предложенного Минфином секвестра госбюджета.

"Проект секвестра не обсудили даже на Кабмине! Минфин подготовил драфт бюджетных изменений, я переслал его президенту и премьеру. Говорю, а теперь давайте пройдемся, что критично, что – нет. После – выносим на Кабмин и с каждым министром обсуждаем и будем принимать решение что так, что не так. Но премьер берет и рассылает этот черновик депутатам! При этом членам правительства почему-то не разослал", – сказал экс-министр.

При этом экс-чиновник назвал себя автором создания сбалансированной бюджетной системы после кризиса 2014 года и бюджетной децентрализации.

"Меня позвали разруливать кризис. Так или иначе, последних три больших кризиса разруливал именно я", – заявил Уманский.

Как сообщалось, на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, Верховная Рада назначила Сергея Марченко министром финансов, а Максима Степанова – министром здравоохранения, уволив с этих должностей Игоря Уманского и Илью Емца после неполного месяца работы.