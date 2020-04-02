Украина увеличила импорт газа на 76% на фоне падения цен в ЕС. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины", передает БизнесЦензор.

В частности, за первые три месяца 2020 импорт из Словакии составил 1,9 млрд кубометров (+99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - 0,5 млрд кубометров (+58%), из Польши - 0,35 млрд кубометров (+21%). Указанные объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс, который впервые стал доступен с началом этого года - 0,28 млрд кубометров.

Кроме того, по оперативным данным ООО "Оператор ГТС Украины", в марте 2020 года в Украину было импортировано 1,3 млрд кубометров природного газа. Это больше чем в два раза (на 670 млн кубометров) превышает импортные объемы марта 2019 года.

На сегодня все импортные объемы голубого топлива поступают исключительно из стран Европейского союза. Украина не импортирует газ из России с ноября 2015 года.