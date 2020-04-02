Bank of America ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 5,6%

Об этом говорится в обзоре инвестбанка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается в аналитическом материале, BofA после очередного понижения прогноза мирового ВВП в 2020 году, а также пересмотра в худшую сторону ожиданий относительно динамики ВВП Евросоюза и Китая пересмотрел прогноз по ВВП региона EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).

"Пересмотры в EEMEA драматичны из-за сочетания более низкого внешнего спроса, а также в связи с распространением нового коронавируса в самом регионе", – говорится в обзоре.

По мнению экспертов, наиболее глубокая рецессия в 2020 году в регионе в EEMEA ожидается странах Восточной Европы: Украина – минус 5,6%, Россия – минус 5,6%, Польша – минус 4,5%, Чехия – минус 6,7%, Венгрия – минус 4% и Румыния – минус 7,0%.

Как отмечают аналитики, Турция в текущем году будет находиться в более выгодном положении, чем другие страны региона EEMEA, так как имела более высокий потенциал роста после валютного кризиса. Согласно новым оценкам, снижение ВВП Турции составит 2,3% против роста на 2,5%, ожидавшихся ранее.

Аналитики BofA по-прежнему прогнозируют небольшой рост ВВП Египта и Саудовской Аравии: на 2,5% и на 2,4% соответственно. В случае с Саудовской Аравией рост произойдет за счет дефицита бюджета и не продлится более одного года.

Между тем эксперты инвестбанка прогнозируют стремительное восстановление экономики в большинстве стран региона EEMEA в 2021 году при условии отсутствия глубокого финансового кризиса. В частности, ВВП Украины в 2021 году может вырости на 7,4%.

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Как сообщалось, аналитики Bank of America вновь ухудшили прогноз изменения мирового ВВП в текущем году.

"Отсутствие эффективных политических мер по борьбе с распространением вируса на развитых рынках и на некоторых развивающихся рынках стало причиной снижения нами прогноза глобальной экономики с роста на 0,3% до падения на 2,7% в 2020 году", - сообщается в отчете банка.

Аналитики банка ожидают, что экономика еврозоны в 2020 году рухнет на 7,6% по сравнению с ожидавшимися в конце марта 1,7%. Прогноз для экономики США теперь - падение на 6%, а не на 0,8%, как предполагалось ранее.