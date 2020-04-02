Падение добычи газа "Газпромом" достигло 18%

Об этом свидетельствуют расчеты Интерфакса на основе оперативных данных российского ЦДУ ТЭК, передает БизнесЦензор.

В частности, в марте 2020 года группа "Газпрома" добыла 38,3 млрд куб. м после 46,68 млрд кубометров годом ранее. Это также ниже показателя марта 2018 года (46,52 млрд кубометров), но близко к результату за март 2017 года (38,46 млрд куб. м) и выше результатов за этот же месяц 2016 года (34,85 млрд куб. м).

В целом за первый квартал 2020 года добыча "Газпрома" снизилась по отношению к январю-марту 2019 года уже на 13,7 млрд кубометров.

В 2019 году "Газпром" сумел добыть 500,1 млрд куб. м газа, преодолев полутрилионный рубеж после семилетнего перерыва.

"Однако результаты первого квартала 2020 года, наследие теплой зимы в период восстановления запасов в хранилищах, "карантин" экономики Европы и России из-за коронавируса снова отбрасывают добычу "Газпрома" в зону четырех сотен миллиардов кубометров", – отмечает агентство.

При этом экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в марте 2020 года мог снизиться до 13-13,5 млрд куб. м с 16,08 млрд куб. м за март 2019 года.

В то же время поставки СПГ на европейский рынок в январе, феврале и марте 2020 стабильно растут по отношению к уровням прошлого года. В 2020 году на европейские терминалы в месяц приходит примерно 10 млрд куб. м газа, что уже вполне сопоставимо с объемом поставок российского газа.

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"На европейский рынок продолжают давить запасы газа в подземных хранилищах, созданные на случай российско-украинской транзитной драмы. Владельцы спешат "поднять" их наверх, пока продолжается сезон отбора. Это уже обвалило спотовые цены на газ в Европе до $70 за тысячу куб. м", – констатирует Интерфакс.

Так, в январе-марте 2020 года отбор газа из подземок превысил изъятия прошлогодней давности на 28% или 8 млрд куб. м, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Однако снизить запасы до нормального уровня до завершения сезонп не удастся, и нерастраченный "буфер" снизит спрос в период обновления запасов в ПХГ.

Как сообщалось, по данным "Оператора ГТС Украины", транзит российского газа в ЕС и Молдову в марте 2020 года составил 4,6 млрд куб. м, что на 18% больше, чем в предыдущем месяце, но на 2,6 млрд куб. м, или на 36% меньше объемов марта 2019 года.

Таким образом, по итогам первого квартала 2020 транзит газа через ГТС Украины составил 11,1 млрд куб. м, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом "Газпром", согласно новому транзитному контракту, полностью оплатил за первый квартал забронированные мощности, исходя из расчета 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки).