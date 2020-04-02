Харьков ввел безналичную оплату парковки

Об этом говорится в сообщении Харьковского горсовета, передает БизнесЦензор.

Директор КП "Харьковпарксервис" Дмитрий Мандриков сообщил, что отныне горожане не увидят парковщиков в зеленой форме. Оплатить парковку можно несколькими способами: через мобильное приложение "Е-парковка", которое уже можно скачать в маркетах; "Приват24" в разделе "Транспорт/Авто"; с помощью sms-паркинга - для водителей, у которых нет смартфона. Также можно приобрести парковочный талон.

Произвести оплату нужно в течение 10 минут, иначе будет выписан штраф.

Стоимость парковки с 2012 года составляет 5 грн/час.

Харьковчане, которые постоянно пользуются муниципальными парковками, могут приобрести 30-дневный абонемент (карты продаются в табачных киосках, расположенных возле парковок). Стоимость месячной парковки - 600 грн.

Карта покупается единоразово, но каждые 30 дней ее нужно продлевать (информация и контакты указаны на карте). Водителей просят размещать абонементы на лобовом стекле.

Также директор предприятия сообщил, что на всех парковках установлены информационные щиты с инструкцией по каждому виду оплаты, с номером и графиком работы пункта. В нерабочее время парковки услугу можно не оплачивать.

Люди с инвалидностью имеют право парковаться бесплатно.