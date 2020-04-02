"Киевводоканал" показал 446 миллионов чистой прибыли

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о собрании акционеров 28 апреля, чистая прибыль на акцию компании возросла пропорционально и составила 0,63 грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным "Киевводоканала", его суммарная дебиторская задолженность в 2019 году сократилась на 30% – до 350,4 млн грн, нераспределенная прибыль увеличилась вдвое – до 525,9 млн грн.

Долгосрочные обязательства за прошлый год увеличились на 5,5% – до 6,1 млрд грн, текущие – сократились на 11,8%, до 768,2 млн грн.

При этом активы компании в 2019 году возросли на 9% – до 7,78 млрд грн.

Акционеры планируют направить 10% от полученной в 2019 году прибыли на дивиденды, а также утвердить плату за использование имущества в размере 10% от прибыли.

Кроме того, на собрании планируется утвердить новый состав наблюдательного совета предприятия.

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Как сообщалось, ЧАО "Акционерная компания "Киевводоканал" по итогам 2017 года увеличило чистую прибыль в 2,8 раза по сравнению с 2016 годом – до 112,9 млн грн.

ПАО "АК "Киевводоканал" создано в 2001 году путем преобразования одноименного государственного коммунального объединения столицы, созданного в 1992 году на базе Киевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства, основанного в 1977 году.

Основными акционерами компании, согласно данным НКЦБФР, на четвертый квартал 2019 года являются ЧАО "Компания "Киевэнергохолдинг" (67%) и департамент коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации (25,46%).

В 2017 году прокуратура Киева пыталась через суд вернуть в собственность территориальной общины 12,73% акций "Киевэнерго", 61% "Киевгаза" и 67% "Киевводоканала", которые были отчуждены за 230 млн грн, что по мнению правоохранителей, в 4 раза меньше реальной рыночной стоимости.

Киевский городской совет в июне 2004 года принял решение о создании "Киевэнергохолдинга" вместе с кипрскими компаниями Densec Limited и Zarova Limited.