Bank of America спрогнозировал падение мирового ВВП на 2,7%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

"Отсутствие эффективных политических мер по борьбе с распространением вируса на развитых рынках и на некоторых развивающихся рынках стало причиной снижения нами прогноза глобальной экономики с роста на 0,3% до падения на 2,7% в 2020 году", - сообщается в отчете банка.

Это значительно хуже, чем рецессия 2008-2009 годов, отмечают эксперты.

"Как политики, так и общественность во многих странах не усвоили урок Китая: наиболее эффективной политикой является быстрый и строгий карантин. Задержка этого на неделю, по нашему мнению, добавляет неделю к продолжительности режима самоизоляции. Это оказывает влияние не только на тот квартал, в котором экономика не работала, но также означает более глубокий шок для доверия и более слабое восстановление экономики после возобновления (нормальной работы)", - говорится в сообщении.

Аналитики банка ожидают, что экономика еврозоны в 2020 году рухнет на 7,6% по сравнению с ожидавшимися в конце марта 1,7%. Прогноз для экономики США теперь - падение на 6%, а не на 0,8%, как предполагалось ранее.

Но даже эти прогнозы находятся под угрозой, если какой-либо регион не сможет выполнить строгую национальную политику социального дистанцирования, полагают аналитики.

"По нашему мнению, единственным позитивным фактором может стать либо прорыв в медицине, либо замедление болезни в более теплую погоду. Но ни один из них не кажется вероятным в ближайшем будущем", - говорится в обзоре BofA.