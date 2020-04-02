Регистрация коммерческих авто упала на 40% из-за перерыва в работе центров МВД

Об этом со ссылкой на пресс-службу ассоциации "Укравтопром" сообщает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, введения в стране карантина сервисные центры МВД перестали предоставлять услуги государственной регистрации автотранспорта, за исключением новых легковых авто, документы на первую регистрацию которых с 21 марта начали принимать в электронном виде.

В итоге документы на первую регистрацию новых коммерческих и специализированных автотранспортных средств, используемых для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры, дежурные сервисные центры МВД начали принимать только с 27 марта.

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"В таких условиях, чаще других мартовскую регистрацию проходили автомобили марки Renault. За месяц 122 новых коммерческих "Рено" получили украинскую прописку. Относительно марта прошлого года регистрации машин этой французской марки упали всего на 3%", – отмечается в сообщении.

На втором месте – коммерческие авто Fiat, 107 зарегистрированных авто, что на 23% меньше, чем годом ранее. Третий результат – у Peugeot и Mercedes-Benz, которым удалось реализовать и зарегистрировать по 54 новых коммерческих автомобиля. Четвертое место с результатом 36 регистраций занял Ford, замыкает Топ-5 мартовского рейтинга новых коммерческих автомобилей Citroen с показателем 33 авто.

Всего в первом квартале 2020 года в Украине было зарегистрировано 2135 новых коммерческих автомобилей, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.