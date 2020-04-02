Самолеты "Антонова" перевозят средства для борьбы с коронавирусом из Китая в Европу

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, в течение последних нескольких суток жизненно важные грузы были доставлены в Афины (Греция) – 80 тонн, Сарагосу (Испания) – 74 тонны, Порто (Португалия) – 83 тонны; Пардубице (Чехия), передает БизнесЦензор.

"В том числе доставляются средства индивидуальной защиты: защитные маски, костюмы, перчатки, очки, дезифницирующие средства, медикаменты и реагенты для проведения лабораторных анализов", – отмечается в сообщении.

Для осуществлении этих операций задействованы пять самолетов "Руслан" .

В госкомпании подчеркивают, что во время выполнения рейсов были применены необходимые меры для обеспечения безопасности экипажей.