Медучреждения три месяца будут финансироваться по глобальному бюджету, – НСЗУ

Об этом сообщил директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский во время онлайн-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Виленского, отмена плановых операций не повлияет на финансирование медучреждений.

Кроме того, роддома, которые определили для лечения беременных с COVID-19, в связи с чем они не могут принимать других рожениц, получат аванс за первую половину апреля, а в дальнейшем будут финансировать по другим пакетам.

Что касается контрактирования инфекционных больниц – они заключают договор по терапевтическому пакету, в дальнейшем планируется отдельный пакет по COVID-19.

Как сообщалось, 1 апреля в Украине стартовала Программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту.

Договоры с НСЗУ на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий на сегодня подписали 1524 учреждения специализированной медицинской помощи. Из них 50 частных. Это 90% заведений, которые подали свои предложения НСЗУ. Еще 138 проектов договоров ожидают подписания.