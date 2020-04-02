Бизнес все чаще пытается списать на форс-мажор свои обычные проблемы, – ТПП

Об этом заявил президент ТПП Украины Геннадий Чижиков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Торгово-промышленная палата Украины защищает интересы всего украинского бизнеса. Мы считаем недопустимыми попытки большого количества предпринимателей и предприятий ссылаться на форс-мажорные обстоятельства для уклонения от выполнения обязательств перед партнерами – будь то украинский или иностранный бизнес или физические лица. В этих случаях мы отказываем в выдаче сертификатов о наличии форс-мажорных обстоятельств", – заявил Чижиков.

По словам главы Палаты, ТПП анализирует условия заключенных договоров на предмет ответственности за невыполнение обязательств и оснований освобождения от них, в частности, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

В то же время, юристы ТПП, анализируя положение в связи с введением карантина, обращают внимание на уменьшение количества обращений в Палату, что свидетельствует о способности предпринимателей договариваться об урегулировании проблем в ситуации.

Читайте также: Крупнейшие туроператоры отказываются возвращать деньги клиентам из-за форс-мажора

Как сообщалось, ранее Верховная Рада признала карантин из-за коронавируса форс-мажорным обстоятельством, а также ввела штрафы за его нарушение.

Кроме того, Рада приняла закон о поддержке бизнеса на период карантина, установив мораторий на проверки и начисление штрафов, а также освободив бизнес от платы за землю и налога на недвижимость.