Британский банк оштрафовали на $25 миллионов за нарушение санкций против России

В решении британского регулятора, контролирующего соблюдение санкционного режима (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) указано, что банк должен выплатить 20,47 млн фунтов стерлингов ($25,41 млн) за нарушение санкций ЕС, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает The Wall Street Journal, это самый крупный штраф, назначенный регулятором, который был создан в 2016 году.

Standard Chartered нарушил санкции, выдав ряд кредитов турецкому банку Denizbank, который на тот момент принадлежал российскому "Сбербанку" и попал в "черный список" ЕС.

Банк выявил предполагаемые нарушения санкций и сообщил о них властям, а также принял меры для того, чтобы исправить положение, говорится в сообщении Standard Chartered, где также отмечается, что штраф не повлияет на его финансовые показатели.

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Согласно OFSI, Standard Chartered нарушал санкции в течение длительного периода. Банк выдал 102 кредита турецкому Denizbank в период с 2015 по 2018 годы, при этом 70 кредитов общей стоимостью более 266 млн фунтов стерлингов нарушали санкции.

Регулятор согласился сократить размер штрафа на 30% в связи с тем, что банк сам сообщил о нарушениях, предоставил подробный отчет и сотрудничал с OFSI.

Напомним, "Сбербанк России" с 2015 года находится под санкциями США и ЕС, а глава банка Герман Греф включен в список "кремлевского доклада" США.